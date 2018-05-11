中國農業銀行(01288-HK):一季淨利息收入增長近14%

中國農業銀行(01288-HK)於2018年一季度業績，實現淨利潤590.40億元，較上年同期增長5.85%。年化平均總資產回報率為1.11%，同比下降0.01個百分點；年化加權平均淨資產收益率為17.22%，同比下降0.27個百分點。實現基本每股收益0.17元，同比提高0.01元。

營業收入1,572.38億元，同比上升5.19%。淨利息收入1,174.81億元，同比上升13.83%。手續費及佣金淨收入233.86億元，同比下降8.19%。營業支出519.23億元，同比下降8.75%；成本收入比（中國會計準則）25.07%，同比下降0.81個百分點。資產減值損失339.72億元，同比增加103.43億元，其中，貸款減值損失356.11億元。

於一季末集團總資產216,390.47億元，比上年末增加5,856.65億元，增長2.78%。客戶貸款和墊款總額111,475.27億元，比上年末增加4,269.16億元，增長3.98%。其中，公司類貸款64,368.13億元，個人貸款41,885.80億元。投資證券及其他金融資產淨額60,829.40億元，較上年末下降698.03億元，下降1.13%。

總負債201,754.20億 元， 比 上 年 末 增 加5,514.35億 元， 增 長2.81%。吸收存款168,648.90億元，比上年末增加6,706.11億元，增長4.14%。按存款期限結構劃分，定期存款65,707.29億元，活期存款96,956.58億元；按存款業務類型劃分，公司存款65,410.05億元，個人存款97,253.82億元。

股東權益14,636.27億元，比上年末增加342.30億元，增長2.39%。不良貸款餘額1,869.52億元，比上年末下降70.80億元；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.13個百分點。撥備覆蓋率238.75%，比上年末上升30.38個百分點。

本行擬非公開發行A股股票，募集資金規模不超過人民幣1,000億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充本行核心一級資本。

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