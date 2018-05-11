環保事業成長挹注 同開4月營收站上2億元創同期新高

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技 (3018) 公布 4 月合併營收為 2.06 億元，受惠環保污泥單月處理量達近滿量水準，推升 4 月整體營收站穩 2 億元大關，創歷史同期新高，較上月成長 87.46%，年增 37.44%；累計前 4 月合併營收為 4.63 億元，月減 10.29%。同開表示，4 月營收成長主要來自集團整體業務齊步貢獻，其中旗下環保污泥事業有明顯較去年同期成長。第一季處理量已達 7825 噸的高水準，而由於旗下桃園觀音污泥處理廠最大單月處理產能可達 3960 噸，公司也積極規劃再次向桃園市環保局提出申請擴大產能規模，可望於今年度完成增量計畫書並提出申請，挹注環保事業營運成長表現。



另一方面，同開為擴大環保污泥領域的處理業務範圍，不僅積極增加處理項目包括廢晶圓回收、有害廢棄物回收等，也致力開發移動式油污整治技術，隨著產能及處理範圍擴張、簽約客戶持續擴增，將有助於同開整體毛利率及獲利持續精進。



同開持續看好集團推動多角化事業布局的轉型，可望整體效益陸續發酵。同開指出，將積極調整機電工程案件訂單的結構、增加工程接單案源，包括太陽能建置、高科技廠及醫療機構之電機工程等，在穩定施工入帳進度貢獻營收持續成長的基礎下，持續強化新事業體的布局，除積極發展環保污泥事業外，包括工業電腦及新科技事業也加速拓展海外市場的版圖等，以期多元化的布局策略搶攻全球環保、工業 4.0、物聯網、自動化等不同產業的市場商機，擴大同開集團長期營運的發展，也降低機電工程產業淡旺季、營收波動明顯的情況。

