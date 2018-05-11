【華冠投顧】強股不受限於指數，6153嘉聯益、3016嘉晶、2323中環



強股不受限於指數，6153 嘉聯益、3016 嘉晶、2323 中環

從前天我們說到，外資反賣為買後，昨日外資繼續買超 27 億，今日繼續買超 88 億，可以看出外資的買盤是能影響指數的，今日再大漲 98 點，我們維持原看法，MACD 開始冒出紅柱子，如果沒有意外，市場期待的 520 行情，應能出現。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

昨日我們在 56 塊處，有小調節 6153 嘉聯益，漲多被警示，震盪修正乖離很正常，投信仍是買超的情況下，操作上不用追高，拉回至均線附近，可以再留意切入點；3016 嘉晶及 3707 漢磊這一組這幾天轉強，今天雖是震盪，但其產業趨勢是對的，可持續留意；2323 中環及 2349 錸德，這應該是本日盤面的最佳拍檔，有族群性，產業有轉機，價格又親民，法人又大買，今日二檔都表態創高，續抱即可。

明日有最新的大戶持股分散表，我們的生活圈會有分享，有好的標地，我們再找個點上車，祝大家休假愉快、下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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