統新營運陷低潮 首季稅後獲利大減76% 惟毛利率已漸回穩

光通訊濾鏡廠統新 (6426) 公告第一季財報，持續受到資料中心需求降溫，產業庫存增加調節影響，稅後淨利 735 萬元，更較去年同期大減 76%，EPS 為 0.22 元。4 月營收也維持年衰退表現，合併營收為 3,409 萬元，年減 35.11%。統新表示，大型資料中心的建置及 5G 電信網路的長期需求是明確的，公司除滿足既有客戶訂單與備足產能之餘，亦致力於開發新市場及新客源，並持續與光電大廠進行密切互動，逐步分散銷貨風險，以期維持營運穩健。



第一季合併營收 1.2 億元，年減 25%，稅後淨利 735 萬元，較去年同期大減 76%，EPS 為 0.22 元。不過，合併毛利率為 37.33%，和 2017 年第四季單季合併毛利率 31.81% 相較，已漸回穩。



4 月合併營收為 3,409 萬元，年減 35.11%，累計 1-4 月合併營收為 1.5 億元，年減 28.06%。