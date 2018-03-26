統新去年EPS 2.44元 將配1.5元現金股利、殖利率2.27% 寄望5G商機

光通訊濾鏡廠統新 (6426) 去年稅後淨利為 7,900 萬元，年減 11.45%，EPS 為 2.44 元，董事會已通過配發 1.5 元現金股利，以 23 日收盤股價 66.10 元計算，殖利率為 2.27%。2016 年底，資料中心 100G 需求強勁，導致各家廠商提前下單，並進行擴廠，不過，2017 年第三季需求降溫導致產業庫存增加，統新業績也受累，全年合併營收為 5.52 億元，年增 5.61%，合併營業淨利為 9,721 萬元，年減 4.52%，稅後淨利為 7,900 萬元，年減 11.45%，EPS 為 2.44 元。



統新表示，2017 年度將部分庫藏股票轉讓予員工，認列資本公積及酬勞成本 1915 萬元所致，實際合併營業活動現金流入 1.79 億元亦較 2016 年 1.61 億元增加，因此公司維持配發現金股利 1.5 元 / 股，以落實獲利回饋股東原則。以 23 日收盤股價 66.10 元計算，殖利率為 2.27%。



公司表示，因應產業環境變化，透過產品多樣化來分散風險，未來公司將更注重產業風險，降低營業不確定因素。目前其他產品接單維持穩定，靜待產業秩序回穩。



未來高速光纖仍為趨勢，下一波成長期待 5G 電信基地台布建，今年規格將陸續出爐，2019、2020 年可望萌芽。



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