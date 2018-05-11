台股盤前─權值股賣壓減緩 大盤盤堅還要攻一波

台北股市在昨日外資賣壓減緩同時，集中市場加權股價指數收漲，收盤指數 10760.21 點，成交值也達 1392.77 億元，跨越 5 日及 10 日均量，證券分析師黃漢成說，台股在外資有中長期資金進場同時，大盤盤堅還要上攻一波。

台股已站上年線 10559 點，後續要克服半年線及季線反壓前，仍較容易出現震盪走勢，大抵上，台股集中市場走勢仍然偏多，且預期近期大盤將以「進三退二」的震盪模式向上克服蓋頭反壓；包括鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW) 的賣壓也明顯減輕。

在今天早晨的的美股收盤數據部分，科技股上漲約 1.3%，也有助推高大盤。蘋果，臉書與亞馬遜股價均上漲。收盤道瓊工業平均指數收高 196.99 點或 0.80% 至 24739.53。Nasdaq 指數收高 65.07 點或 0.89% 至 7404.97。S&P 500 指數收高 25.28 點或 0.94% 至 2723.07。費城半導體指數收高 24.04 點或 1.80% 至 1360.72。

在整體的股匯市走勢上，在 9 日的外資匯出師造成新台幣大舉走貶逼近 30 元兌 1 美元的價位區，但昨日已趨於穩定，收盤新台幣升值 6 分，黃漢成指出，台股在短線海外資金因唯恐「賺了股價、賠了匯率」的心態下快速退場，但中長線資金目前對於台股有進一步進場布局的走勢，外資已連兩日在台股小幅買超，市場心態轉趨樂觀。

在市場的訊息方面，由於 MSCI 將於下周進行調整，市場也指包括華新科 (2492-TW)、中美晶 (5483-TW) 可能人入列。

在類股方面，證券分析師張陳浩指出，在蘋果股價持續強勢下，籌碼趨於穩定的蘋果概念股要密切觀察，包括 PA(功率放大器) 等類股已出現籌碼沈澱後的反彈走勢，師整體蘋果概念仍值得多方留意。