牧德首季毛利率64.4%超越大立光 單季EPS 4.72元創高

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (24) 日董事會通過第 1 季財報，營收 5.66 億元、稅後純益 2.01 億元，每股純益 4.72 元，都同步改寫歷史新高。牧德首季的毛利率 64.4%，更超越股王大立光 (3008-TW) 的 63.33%。

牧德第 1 季財報營收 5.66 億元，毛利率 64.4%，季減 4.16 個百分點，年增 1.17 個百分點，稅後純益 2.01 億元，季增 2.55%，年增 2.35 倍，每股純益為 4.72 元。

牧德董事長汪光夏日前在法說會指出，牧德今年所射包括 PCB 軟硬板、半導體檢驗設備「牧德五箭」，今年將全部發酵，目前為進行產品有效市場區隔，已在全系列產品加入 AI 的人工智慧檢驗機能，除增進產品競爭力，也將為採購的業主快速省回人工的成本。

汪光夏也指出，目前已擴大陸資客戶產品新布局、IC 半導體領域的 COF 業績成長，且新產品全掃描尺寸量測機將在 3 月開始出貨。

牧德去年財報營收 14.21 億元，創新高，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年股利配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。