牧德3月營收1.99億元 連續第11個月創新高 Q1也登峰

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收，再以 1.99 億元創新高，為連續第 11 個月營收攻頂，月增 6.86%，年增 1.3 倍；首季營收 5.65 億元，也創單季新高，季增 8.23%，年增 1.45 倍，打破設備業第 1 季淡季魔咒。

牧德總經理陳復生指出，2018 年會是 PCB 產業大數據與智慧製造的爆發，對 PCB 及半導體檢測有劃時代的突破與改善，AOI 設備對客戶端減少人事成本助益很大，是公司推新設備的主要訴求。

牧德去年稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年盈餘擬配 10 元現金股利，法人看好，牧德 2017 年賺回一個股本後，預估 2018 年每股純益將達 14 元。

牧德今年首季營收 5.65 億元，再寫單季新高，季增 8.23%，也使牧德對第 1 季獲利更樂觀。

牧德今日股以 356 元創收盤新高，較前一交易日上漲 18 元或 5.33%，成交量 2973 張。

牧德去年設三箭，第一箭是推印刷電路板 (FPC) 的自動光學檢測設備出貨暢旺，第二箭是半導體 AOI 設備，第三箭傳統印刷電路板 (Rigid PCB) 的智能 4.0 相關 AOI，推升營收連續 11 個月創新高。

牧德也看好陸 PCB 廠擴廠商機，預期陸 PCB 廠在硬板生產自動化 4.0 設備與其他設備需求看增，公司將以較現有設備低 20% 的價格，加入市場競爭，即使產品價格差異化，仍將維持現有毛利率水準。