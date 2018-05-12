熱門股—籌碼面基本面利多頻傳 鴻海短線打出小W底

代工大廠鴻海 (2317-TW) 股價經過外資連續賣超淬鍊後，籌碼面及消息面陸續有包括現金減資、外資連續買超等利多出現，法人指出，鴻海近期股價已經有出現一個小 W 底，預期短線有機會朝 85-90 元的整理平台挺進。

鴻海在 11 日決定，將進行公司上市 27 年以來，首度的現金減資，而且減資幅度高達 20%，法人表示，這個現金減資透露出，鴻海對於之前連續配發股票股利，造成股本膨脹的心態已經有所改變，尤其在鴻海目前正處於轉型之際，過大的股本一定會影響每股稅後純益，因此減資有利於轉型時穩住 EPS。

另外值得注意的是，外資在周四及周五，連續 2 天買超鴻海，雖然 2 天並不長，但是相對於之前的連續 29 天賣超，或許已經可以證明，外資有機會就此轉賣為買，而且這也是外資對鴻海在今年 2 月以來，僅僅是第 2 次的連續 2 天買超，也是最長的買超記錄。

如果投資人如果看好鴻海接下來的股價表現，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海玉山 82 購 01(077750-TW)、鴻海兆豐 7B 購 02(077265-TW)、鴻海群益 7B 購 03(078217-TW) 等。