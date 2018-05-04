〈FII批文牛步〉傳募資金額過大 觸中國證監會紅線

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII)A 股掛牌案在 3 月 8 日獲得中國證監會審核通過後，取批文的進度卻有如牛步，據傳，主要與 FII 的募資金額過大，已經觸及中國證監會紅線有關。

中國騰訊財經報導，根據 FII 上市規劃，首次公開發行 (IPO) 將募資約 272.5 億元人民幣，是今年中國 A 股 IPO 個案中最大的募資金額。報導指出，中國現在對於新股掛牌的上市確實有稍微放寬的動作，但是對於募資金額並沒有跟著放寬，其中一個關鍵因素，就是因為壓一下新股的本益比，以免造成過高的本益比，過度助長市場投機風氣。

據了解，中國證券官方目前對於新股 IPO 本益比的潛規則，是大約 23 倍的左右，也就是上海 A 股的平均本益比約 23 倍，但是因為 FII 的股本相對大，募集的資金也多，這樣也會讓鎖住過多的資金。

報導指出，2018 年以來，中國掛牌新股平均的募資金額約 10.9 億人民幣，而單一最大的募資案，是華西證券的 49.67 億元人民幣，顯示中國證監會雖然放寬上市，但是募資還是有其限制，不太讓巨無霸的募資案輕易過關。

法人分析，就此觀察，鴻海 FII 要順利拿到上市批文，關鍵應該在於降低募資金額，一個是降低掛牌價格，另一個就是調降發行股數，等到上市之後，再來考慮其他的籌資計畫，可行性較高。