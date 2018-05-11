大摩預警：新興市場貨幣貶值 除了當心美元 還須提防這個貨幣

《彭博社》報導，美元升值和美國公債殖利率上漲雖然是近期投資人關注的焦點，但摩根士丹利提醒，人民幣趨貶也可能對新興市場資產造成壓力。

事實上，這些新興市場資產今年的漲幅已被吞噬。摩根士丹利指出，人民幣升值趨勢停頓 ，將透過中國的貿易競爭力，造成發展中經濟體的衝擊，新興市場投資人須更加提防。

該行駐論敦首席全球外匯策略師 Hans Redeker 表示，人民幣升值的同時，美元卻下跌，對新興市場國家出口和融資有利。

以去年為例，人民幣貿易加權匯率飆升，提高中國貿易對手在國際市場上提供類似商品和服務的競爭力，尤其是東南亞國家；與此同時，美元貶值，使得美元債務成本，換算以本國貨幣計價變得更便宜 。

摩根士丹利人民幣交易加權指數飆升。

但現在市場情緒轉變，分析師對中國人行如何確定人民幣每日中間價的預測有所變化，先前賣方分析師預測人民幣將進一步升值，但本周彭博社調查，其中有 8 位策略師和交易員預期人民幣趨貶，主要理由是預期中國人行將趨向讓人民幣走貶。

人民幣第 1 季上漲 3.7%，創下近 10 年單季最大漲幅後，4 月初以來已回跌 1.2%，以往是人民幣多頭擁護者、同時也是彭博近 2 年調查追蹤人民幣走勢最精準的分析帥 LLC 總裁 Jason Schenker 看法轉向，首度宣告結束自 2016 年以來看漲人民幣，理由是中美貿易戰的不確定性。

Redeker 認為，對於新興市場貨幣的多頭來說，仍可以抱持希望，因為美元近期反彈只是熊市中的周期性波動；而中國需要人民幣升值支持消費大於投資，因此可能會暫緩人民幣升值，但不是扭轉升值路徑。