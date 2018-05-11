搶中國金融開放商機 摩根大通等外資提出持股51%申請

中國證監會新聞發言人高莉週四 (10 日) 表示，摩根大通已經向中證監提交設立外商投資證券公司申請，擬持股 51%，這是中國大陸決定開放逐步放開合資證券公司業務之後，近日來第 3 家申請機構。

高莉指出，證監會將依法、合規、高效地做好相關審核工作。

公開訊息顯示，J.P.Morgan Broking(HongKong)Limited 在 10 日提出了相關申請，這家公司是摩根大通在香港的分支機構。在此之前，證監會在 8 日公告，日本野村控股株式會社向證監會提交設立外商投資證券公司申請，擬持股比例也是 51%。

更早之前的 5 月 3 日，證監會受理了「瑞銀證券股權變更」申請，瑞銀打算將持股比例從 24.99% 增至 51%。除此之外，據稱也有多家外資機構正積極準備相關資料。

中國證監會在 4 月 28 日發布《外商投資證券公司管理辦法》，允許外資控股合資證券公司，將逐步放開合資證券公司業務範圍，並強調境外股東須為金融機構，且具有良好的國際聲譽和經營業績，近 3 年業務規模、收入、利潤居於國際前列，近 3 年長期信用均保持在高水準。

據《中國基金報》，截止目前，中國大陸共有中金、瑞銀證券、高盛高華、瑞信方正、中德證券、東方花旗、摩根士丹利華鑫等十餘家合資券商。由於業務受限，多數合資券商仍在從事單一的投行業務，資產管理、經紀業務無法開展。

銀河國際認為，放開外資券商持股比例短期內影響有限。對於經紀業務來說，本地券商在營業部網絡和網路平台方面有明顯優勢。鑑於這些發展涉及巨額費用，外資券商在短期內要趕上並不容易。