5新股今齊掛牌 捷榮暗盤升不足10% HPC跌破招股價

港市今 (11) 日 5 檔新股齊掛牌。香港紅茶咖啡批發老字號捷榮國際 (2119-HK)，公開發售超購 162 倍，以略高於招股中間價的港幣 1.98 元定價，一手中籤率僅得 15%，認購 40 手才穩中 1 手。捷榮今日首掛，昨日暗盤升不足 1 成，每手 (2000 股) 最多賺港幣 340 元。

綜合星島日報、香港文匯報報導，捷榮獲約 3.9 萬人認購，觸發回撥機制，公開發售的股份比例增至 50%，但仍需認購 40 手才穩中 1 手，即以約港幣 17.7 萬元認購 8 萬股。每張逾港幣 2357 萬元的「頂頭槌飛」，中籤率只有 3.8%。集資淨額約 1.64 億元。

捷榮昨日於輝立的暗盤高開 11.11%，其後高見港幣 2.45 元，收盤略為回落，報港幣 2.15 元，較招股價港幣 1.98 元升 8.59%，每手帳面賺港幣 340 元。耀才暗盤則以港幣 2.12 元報收，較招股價升 7.07%，每手帳面賺港幣 280 元。

其餘 4 新股 HPC Holdings (1742-HK)、澳洲成峰高教 (1752-HK)、全達電器集團控股 (1750-HK) 及精雅印刷 (8391-HK) 均人人有一手。

HPC 以 0.45 港元定價，淨集約港幣 1.24 億元。公開發售超購約 52.2 倍，回撥後的該部分佔全球發售的 40%。1 手 5000 股，中籤率 100%。共約 7000 人公開認購該股。

澳洲成峰高教以每股港幣 0.33 元定價，略高於招股中間價，集資淨額約港幣 1.682 億元。公開發售獲 7100 人認購，超購 15.94 倍，觸發回撥機制，令該部分比例增至 30%，一手 1 萬股，中籤率 100%；國際配售獲適度超購。

低壓電力裝置供應商全達電器以招股下限港幣 0.3 元定價，共 6000 人認購，約 3600 多人認購一手 (10000 股)，中籤率 100%。公開發售超購約 22 倍，公開發售的股份比例佔 30%。

精雅印刷以港幣 0.6 元定價，公開發售獲 2558 人認購，超購約 6.9 倍，其中 1867 份申請 1 手（4000 股），中籤率為百分百。

暗盤方面，精雅印刷、全達電器及成峰高教均錄得升幅，每手帳面分別賺最多港幣 480 元、港幣 100 元及港幣 100 元。HPC 暗盤跌穿招股價，每手虧最多港幣 200 元。

半新股平安好醫生 (1833-HK) 跌破招股價港幣 54.8 元多日，昨日重上該水平，高見港幣 56.5 元，全日收報港幣 56.15 元，升 2.65%。

平安好醫生股價

耀才證劵研究部副總監陳偉聰認為，股民追捧新股的未必受股價大小而影響，反而是早前多檔新股的首日表現出現每況愈下的情況，令股民對炒賣新股興趣不大。

其他新股方面，近日小米的目標估值眾說紛紜，大概集中在 700 億美元至 1000 億美元 (約港幣 5460 億至港幣 7800 億元) 水平。據新浪科技引述消息報導，小米和保薦人將定價定在以 700 億美元 (約港幣 5460 億元) 估值為基準。

不過有消息人士表示，目前包括《華爾街日報》在內，均為第三方的預測判斷，小米集團本身並沒有釋放任何消息。

而小米集團被酷派 (2369-HK) 狀告侵犯專利權一案，已獲南京中級人民法院受理，令其上市計畫再遇阻滯。