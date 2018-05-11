調查：拉丁美洲貨幣未來數月料反彈 收覆近期跌勢多數失地

路透對匯市分析師的最新調查顯示，拉丁美洲貨幣未來幾個月料將收覆近期的多數跌幅，令人質疑有關2013年新興市場貨幣挫跌風波可能重演的悲觀警語。

過去數日路透調查六個主要拉美貨幣一年後匯價預測，結果與4月調查相差不大。

拉美主要貨幣日前剛經歷長達一周的跌勢，跌至數年低位，逼得拉美地區央行官員采取行動。由此來看，這項調查的預測結果十分難得。

根據31個預測值的中位數，巴西雷亞爾兌美元一年後將升至3.4，較周二收盤價升值5%，但僅略弱於前次調查預估的3.35。墨西哥披索兌美元一年後預測中值維持於18.5。

這透露出，拉美貨幣近期跌勢可能遭到誇大。引發這波跌勢的原因，在於市場擔心美國財政赤字擴大及通脹率加速，可能迫使美國升息次數高於預期。

Infinity Asset首席經濟分析師Jason Vieira表示，近期的跌勢「更多是由於市場在債券收益率的投機，而非美聯儲政策本身。...當然，他們今年會升息三次還是四次也是個問題，但目前看似未必會過激地收緊政策。」

他的評論凸顯出預測者間普遍抱持的樂觀態度，在拉美貨幣近期下跌後，多數預測者只大幅調整了他們對三個月和六個月後的匯率預測。

那顯示當前的市場跌勢不代表會重演2013年「削減恐慌」時的匯率長期疲軟。

不過，調查受訪者承認，面對政治不穩定風險的國家，其本幣可能因資金外流而較易受傷，比如阿根廷披索。

對阿根廷披索的預測基本和前次調查差不多。

披索兌美元12個月後料升1.6%至22披索，先前預估22.05。

(路透巴西利亞5月10日)

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