李嘉誠今日正式退休：對兒李澤鉅很有信心

長和系 (0001-HK) 主席李嘉誠今 (10) 日出席股東大會，之後他將正式退休。李嘉誠開心的指，對接班主席的兒子李澤鉅很有信心，形容看著他工作數十年，「沒有信心是假的」。

新浪財經報導，長和在香港九龍海逸君綽酒店舉辦周年股東大會。李嘉誠表示，將繼續增持旗下長地和長和 2 家旗艦公司股票，但要選擇好合適的時機。

談及派息，李嘉誠表示，每年派息率都有增加，今年比去年增加 6%，目前長和業務良好，除非有什麼意外，他本人都希望能夠派多點息。

李澤鉅在股東會上也表示，對公司增長前景充滿信心。

李嘉誠今年 3 月於長和系業績會上正式宣佈退休，今日是他最後一次出席長和股東會。李嘉誠多年來留下無數金句，以下 10 大精選金句訴說著這位超人的成功之道，值得職場上班族參考。

【成功唯勤】我 17 歲就開始做批發的推銷員，就更加體會到掙錢的不容易、生活的艱辛了。人家做 8 個小時，我就做 16 個小時。

【勤力之後，要學會把握時機】在 20 歲前，事業上的成果百分之百靠雙手勤勞換來；20 歲至 30 歲之前，事業已有些小基礎，那 10 年的成功，10% 靠運氣好，90% 仍是由勤勞得來；之後，機會的比例也漸漸提高；到現在，運氣已差不多要占 3-4 成了。不敢說一定沒有命運，但假如一件事在天時、地利、人和等方面皆相背時，那肯定不會成功。若我們貿然去做，失敗時便埋怨命運，這是不對的。

【不斷學習，自我增值】我從不間斷讀新科技、新知識的書籍，不至因為不瞭解新訊息而和時代潮流脫節。

【不能死讀書】知識不僅是指課本的內容，還包括社會經驗、文明文化、時代精神等整體要素，才有競爭力，知識是新時代的資本，五六十年代人靠勤勞可以成事；今天的香港要搶知識，要以知識取勝。

【做生意最講信字】一個人一旦失信於人一次，別人下次再也不願意和他交往或發生貿易往來了。別人寧願去找信用可靠的人，也不願意再找他，因為他的不守信用可能會生出許多麻煩來。

【誠信是名譽的根本】當你作出決定後，便要一心一意地朝著目標走，常常記著名譽是你的最大資產，今天便要建立起來。

【用人唯才】假如今日，如果沒有那麼多人替我辦事，我就算有三頭六臂，也沒有辦法應付那麼多的事情，所以成就事業最關鍵的是要有人能夠幫助你，樂意跟你工作，這就是我的哲學。

【對事業有興趣才能做得好】做事投入是十分重要的。你對你的事業有興趣，你的工作一定會做得好。

【健康是工作的本錢】一個人除了賺錢滿足自己的成就感之外，就是為了讓自己生活得更好一點，如果只顧賺錢，並賠上自己的健康，那是很不值得的。

【職場友誼】那些私下忠告我們，指出我們錯誤的人，才是真正的朋友。