李澤鉅今接棒：長和不會有大改變 已準備了30年

香港首富李嘉誠將退休由長子李澤鉅接棒，長江基建 (1038-HK) 主席李澤鉅昨 (9) 日出席股東會時表示，他跟父親李嘉誠在公司共事近 30 年，相信父親退休後，長和系對外及對內不會有大改變，因為「我已經準備了 30 幾年」。

香港《文匯報》報導，長和及長實今 (10) 日舉行股日會，這是即將退休的李嘉誠最後一主持股東會，之後轉任集團資深顧問，由長子李澤鉅接任主席一職。

在長江基建的股東會上被問及是否準備好接替父親管理長和系，李澤鉅表示，自己回答這個問題已 30 多次，強調與父親已共事 30 年，長和系對外對內不會有任何轉變。

李澤鉅說，希望與董事總經理霍建寧繼續合作很多年，並形容兩人都是出身自長和系同年訓練班。

地產發展方面，李澤鉅表示，如果可以做到公私營合作是一流的，但他擔心，以目前香港的政治環境，未心成事。他說香港是法治社會，政府有法定權力為公眾利益收回土地。

至於在貨櫃碼頭上蓋建屋，他認為並無技術問題。

有小股東對長江基建近來的股價走勢表達不滿。對此，李澤鉅表示，長江基建 1996 年 7 月上市時股價只有港幣 12.65 元，若持有至今已經有相當不錯的回報。

他續指，公司所作的多是長線投資，年期「少則 15 年，長則可以去到 25 年，甚至 30 年。」寄語股東要看長線回報，因為長江基建做的是種樹的生意，不是種菜的生意。

他透露，自長江基建上市後開始一直持有該股，雖然股價曾經「潛水」，但認為現時升至港幣 60 元至 70 元，已經算是有交代了。

長江基建股價昨收報 62.3 元，跌 0.240%。

還有小股東指，目前電能 (0006-HK)) 擁有較多現金，而長江基建則擁有較多發展機會，若後者可以收購電能，將達至雙贏局面。不過，李澤鉅則表示合併電能一事「已成過去」。

有記者問到電能近年派高息，是否想「陰乾」電能時，李澤鉅回應說，派高息只是順應股東要求，又透露自己與電能主席霍建寧共事多年，希望「接棒」後能繼續與他合作。

此外，對於有股東問美國升息會否增加長建的財政壓力時，李澤鉅表示長江基建負債比率低，有能力購買新項目發展，又表示自己「性格上不容許出現高負債公司」。