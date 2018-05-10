信義房屋首季獲利年增2倍 EPS 0.31元

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 今 (10) 日舉辦法說會，該公司公布首季稅後純益為 2.1 億元，季減 60.6%，年增 2 倍，每股純益 0.31 元。信義房屋指出，上海建案仍延續去年 4 月起陸續交屋作業，認列營收獲利，房屋仲介及代銷事業營收也相當亮眼，雙雙帶動合併營收與獲利成長。

信義房屋第 1 季財報營收 24.62 億元，毛利率為 28.87%，季減 11.38 個百分點，年增 7.18 個百分點，首季稅後純益為 2.1 億元，季減 60.6%，年增 2 倍，每股純益 0.31 元。

信義房屋財務主管陳志桓表示，在經濟政策並無直接干擾購屋信心之下，剛性需求陸續進場，國內房巿呈現出「價平量增」的趨勢。信義房屋除第 1 季仲介營收較去年同期成長近 2 成外，近年持續優化如「個人化地圖隨選訂閱功能」等業界首創數位工具，也直接幫助業務成長，上海信義及蘇州信義的房仲營收表現，也優於去年同期。代銷事業則在全房產通路的推波助瀾之下，第 1 季銷售情形良好，主要受惠於部分個案地理位置良好及價格符合市場期待。

信義房屋在開發事業項目中，上海信義嘉庭第二期總計 543 戶房屋，第一張預售證共推出 299 戶接近完銷，截至今年 3 月底，已交屋 275 戶並認列收入，其中 18 戶於今年第一季交屋。受到當地政府政策影響，第二張預售證也終於在今年 4 月初取得，可銷售戶數 244 戶，在 4 月下旬開盤至 4 月底已訂購 88 戶。至於信義房屋 4 月營收為 8.78 億元，年減 85.5%，主要係因信義嘉庭案第一期多於去年 4 月集中交屋認列收入所致。

此外，信義房屋江蘇無錫案及板橋市永翠段 3 筆土地現正設計規劃中，無錫建案將汲取上海信義嘉庭的社區營造成功經驗，預計今年第 4 季動工，並於 2019 年底前陸續完成結構封頂並進行銷售；板橋市永翠段 2 筆開發案，則預計於今年 12 月及 2019 年 6 月取得建照後進行銷售。