震旦行Q1 EPS 1.28元 大陸事業獲利貢獻6成

震旦行 (2373-TW) 首季財報結算出爐，合併營收 32.9 億元，稅後純益 2.9 億元，每股純益 1.28 元；大陸事業挹注獲利 1.7 億元，總獲利貢獻近 6 成，正式超越台灣事業，第 1 季為辦公市場的淡季，隨著兩岸辦公市場逐季加溫，預期經營績效將逐季翻揚，家具第 2 季新品上市，可望創造成長新動能。



震旦行第 1 季合併營收 32.9 億元，若採同基礎調整計算，消除震旦電信營收造成的比較基準差異，合併營收年增 9%；大陸事業營收人民幣 5 億元，年增 11%；兩岸全年營收大陸與台灣占比 7：3，大陸事業仍是未來營收持續成長的主要動能。



震旦行首季稅後淨利 2.9 億元，每股純益 1.28 元，若採同基礎調整計算，減去震旦電信及處分利益造成的比較基準差異，獲利年增 5%；大陸事業獲利持續成長，其中大陸 OA 事業在新機銷售持續成長，及運轉台數不斷累積下，獲利成長 35%。

震旦行表示，大陸 OA 事業第 1 季營收成長 21%，獲利成長 35%，直銷與經銷通路都創佳績，除持續累積的數位多功能機器與供服營收外，積極引進彩色專業印刷機 (PP)、視訊會議系統等新商品，另外，因應互聯網 + 的趨勢，開發新一代的文件列印管理系統。



大陸家具事業為鞏固市場領導地位，持續加速新商品引進及開發，包括 2 月與韓國 Fursys 家具集團合作引進醫療與學校家具；因應未來將更重視辦公空間共享與協作的趨勢，震旦家具創新中心已在 4 月推出「Work 」系列新商品，另外與義大利知名品牌 Estel 辦公家具合作的新商品，將在 6 月正式上市。

台灣 3D 事業部分，震旦行表示，集團旗下通業技研日前引進來自以色列 Nano Dimension 3D 電路列印技術，在全台首推快速、保密性佳的「3D 電路板列印解決方案」，搶攻汽車、電子產業市場。