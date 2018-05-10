聯發科4月營收下滑 降到190億元 月減5%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(10)日公告 4 月營收，受惠手機晶片需求回升，達 190.15 億元，較去年同期成長 7.14%，不過較 3 月季底出貨高峰營收相比，仍下滑 5.45%，前 4 月營收為 686.7 億元，較去年同期減少 6.99%。

聯發科對第 2 季看法正向，行動運算平台出貨可望成長，平板晶片加上智慧型手機晶片出貨將達 9000 萬套至 1 億套，其中新晶片 P60 獲不少手機品牌廠商採用，帶動整季營收表現，聯發科預期，整季營收約可達 556-596 億元，較第 1 季成長 12-20%，毛利率也估較第 1 季成長，約 36.5-39.5%。

以聯發科第 2 季營收預估值來看，5、6 月營收單月仍有機會可以挑戰 200 億元水準，法人看好隨著 P60 晶片出貨成長帶動，營運可望逐步加溫。

聯發科第 2 季出貨的智慧型手機晶片，搭載較高毛利率數據機比重也偏多，因此毛利率走勢同步看俏，執行長蔡力行預期，全年毛利率仍維持 37-39% 目標，以此來看下半年單季仍可有不錯表現，單季可望見到 40% 水準。

在各產品線部分，聯發科中長期將從行動通訊、傳統消費性電子領域，往物聯網、車用、ASIC(客製化晶片) 方向前進，另外聯發科也會橫向跨平台，單平台可以支援多款智慧型手機、電視、物聯網與自動駕駛相關需求。