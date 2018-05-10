【運達投顧】市場恐慌驚驚漲

◆盤勢分析

每一次來到極度恐慌的時候，就算不是絕對低點也是相對低的位置，這與市場大戶的操作邏輯有關係，如果大戶是真的要出貨那絕對不會用急殺的模式，用急殺的方式會賣不到好價錢也出不了貨，因此，急殺都是在製造市場的恐慌氣氛。市場的氣氛一反轉買盤就會回來了，簡單來說，現在市場上的人已經不相信股市會漲，甚至認為應該要轉向放空，從融券張數快速成長融資快速下跌就可以知道散戶的想法與方向，今天指數雖然上漲了百點，成交量卻只有一千兩百億元，賣壓已經消退就等買盤回溫啟動多方控盤。

資金的流向仍以「生技、矽晶圓、被動元件」三大族群為主，櫃買的文創族群也開始有資金再做佈局，內資主力沒有離開只是輪動速度加快。外資主控的大型權值股下跌主要反應即將配發的股息，外資對於台股持股水位都有一定標準，去年上市櫃獲利創新高配息也會非常可觀，這些資金如果沒有先匯出，獲利將受到新臺幣貶值而產生匯差，先賣出持股等到配息資金到手後在作回補動作，所以，外資賣股也告一段落，能夠賣的幅度已經反應後，賣壓也會相對減緩。投資人容易受到市場的走勢影響情緒，法人資金的操作都是有公式和方法再作調配，行情沒有走空，總體經濟面也持續成長，不需要自己嚇自己再度錯失最好的布局買點，黑暗中才能看見最璀璨的流星，行情拉回才能找到未來的明日之星，極度恐慌的機會不多，錯失買點要再等很久很久！

※運達投顧洪任浚 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

