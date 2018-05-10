保險信披新辦法7月實施 神秘實控人無處遁形

保險業信披再迎綱領性文件。今日，中國證券網獲悉，《保險公司信息披露管理辦法》(以下簡稱“辦法”)已經中國銀行保險監督管理委員會2018年第1次主席會議通過，自2018年7月1日起施行。

相較於2010年的版本，《辦法》要求新增“實際控製人及其控製本公司情況的簡要說明”將讓神秘的保險公司實控人無處遁形。

《辦法》要求保險公司披露的内容更加豐富，除要求披露償付能力、風險管理狀況、重大關聯交易等信息之外，《辦法》還要求保險公司披露的信息中應加入“保險責任準備金信息”。

具體來看，保險公司應披露的上一年度保險責任準備金信息，包括準備金評估方面的定性信息和定量信息。保險公司應按照準備金的類别提供未來現金流假設、主要精算假設方法及其結果等說明，同時應按照準備金的類别列示準備金評估結果以及與前一年度評估結果的對比分析。

對比此前，《辦法》要求保險公司披露的公司治理概要中，應增加“實際控製人及其控製本公司情況的簡要說明”這一項。此外，披露的近3年股東大會(股東會)主要決議等信息，要詳實到“至少包括會議召開的時間、地點、出席情況、主要議題以及錶決情況”等。

《辦法》還要求，人身險公司披露的産品經營信息應更詳盡，包括：上一年度原保險保費收入居前5位的保險産品的名稱、主要銷售渠道、原保險保費收入和退保金;上一年度保戶投資款新增交費居前3位的保險産品的名稱、主要銷售渠道、保戶投資款新增交費和保戶投資款本年退保;上一年度投連險獨立賬戶新增交費居前3位的投連險産品的名稱、主要銷售渠道、投連險獨立賬戶新增交費和投連險獨立賬戶本年退保。

此外，《辦法》還規定，如保險公司被發現未按照規定披露信息，編製或者提供虛假的報告、報錶、文件、資料，拒絕或者妨礙依法監督檢查等情況，監管部門將依據法律、行政法規進行處罰。保險公司如違反規定的，除按照規定對該公司給予處罰外，還對其直接負責信息披露的主管人員和其他直接責任人員依據法律、行政法規進行處罰。

來源：中國證券網

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