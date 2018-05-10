鈊象首季毛利率創5年新高 全年營運逐季成長 每股盈餘挑戰15元

遊戲股股王鈊象 (3293) 總經理江順成指出，首季自製行動遊戲比重提高，使得毛利率提升至 89%，創過去 5 年來新高，預估今年首季是谷底，營運呈現逐季成長態勢，法人估，鈊象今年營收及獲利可望較去年兩位數成長，每股盈餘挑戰 15 元。鈊象第一季稅後淨利為 1.77 億元，年增 13.46%，每股盈餘 2.49 元，優於去年同期 2.27 元，單季毛利率為 89%，匯損約 2000 元。江順成指出，第一季遊戲機台受到東南亞主要市場馬來西亞政局不確定因素影響，使得東南亞市場營收大幅減少，收入較去年同期減少 6200 萬元。



行動遊戲方面，雖去年同期有《發發發》遊戲的高基期影響，但鈊象自製運營的《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》及海外授權權利金持續增加，彌補《發發發》營收減少缺口，使得行動遊戲反較去年同期增加。



江順成表示，第二季東南亞市場可擺脫政治不確定因素影響，大陸市場存貨去化也將好轉，訂單可望逐步回流，預估 5、6 月將逐步進入佳境，整體第二季會比第一季好，今年呈現逐季成長態勢。



行動遊戲方面，第二季仍以自製產品包括《金猴爺》、《金好運》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》為主，同時拓展大陸及東南亞市場的遊戲授權，預計第二季可望有 3 款手機遊戲成功授權海外市場。



江順成表示，今年全年成長動能在東南亞的成長，可望較去年倍增，中國及美國市場也會成長，今年首季是谷底，全年業績會比去年好。法人估，鈊象今年營收及獲利可望較去年兩位數成長，每股盈餘挑戰 15 元。

