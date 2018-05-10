全宇生技-KY首季EPS略低去年同期 Q2可望回升

專業微生物複合肥料製造商全宇生技 - KY(4148-TW) 公布第 1 季財報，受到以毛利率較低的化肥產品打進客戶供應鏈的策略影響，加上匯損，以及股本增加，儘管單季稅後純益 0.697 億元，仍略高於去年同期的 0.693 億元，每股稅後純益 1.09 元，則低於去年同期的 1.23 元。

展望第 2 季，全宇生技 - KY 表示，生物複合肥料市場滲透率持續深化、海外市場拓展與跨足新事業領域進入收成期，將是推升營運成長的三大引擎。

全宇生技 - KY 第 1 季營收 7 億元，年增率 51.5%；營業利益 0.92 億元，年減率 5.1%；稅後純益 0.697 億元，年增率 0.59%，每股稅後純益 1.09 元，略低於去年同期的 1.23 元。

全宇生技 - KY 表示，第 1 季毛利率為 29%，較 2017 年全年平均的 33% 略低，主要是公司先以毛利率較低的化肥產品打進客戶供應鏈後，以協助改善客戶長期地力不佳及病害等的問題，目前客戶接受度不錯，接下來將積極推動微生物生化複合肥產品，對於今年整體毛利表現，仍抱持審慎樂觀。

另外全宇生技 - KY 也公布 4 月合併營收，為 2.7 億元，年增率達 50.8%，全宇生技 - KY 表示，自 5 月起進入旺季，依產業特性及今年齋戒月將跨於 5 月和 6 月來看，預期未來 2 個季度仍將逐季成長。