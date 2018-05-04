在釀造什麼？消息人士：小摩正開發「區塊鏈債券交易」平台

儘管 JPM Morgan (JPM-US) 的執行長 Jamie Dimon 在過去對加密貨幣和區塊鏈採取了非常公開的反對態度，但摩根大亨正在探索創建一個新的區塊鏈債務處理系統。

《FinanceMagnates》報導，摩根大亨的一位消息人士證實，該公司正在開發一個區塊鏈的債券交易平台，以供內部使用。該平台最初將在 JP Morgan 的商業銀行進行測試，如成功，平台將拓展到公司的其他分行。

消息人士稱，該平台此時僅僅是個概念，因此沒有向客戶展示。由 25 名開發人員組成的團隊正在努力於 7 月底前完成概念驗證。如果摩根大亨選擇繼續該項目，平台將於今年 12 月份全面實施。

當平台上進行交易時，法定貨幣將自動與平台貨幣做交易。然後，交易將在類似以太幣系統 (因交易速度較快) 上的區塊鏈中被確認，然後再轉換回法定貨幣。

雖然摩根大亨創建區塊鏈系統的確切動機尚不清楚，但開發人員的觀點是希望隱私與中央控管的兩大概念可同時保持。在實踐層面上，這意味著摩根大亨將控制所有帳目和節點。

這個新項目並非摩根大亨首次進入區塊鏈。4 月中旬，《CNBC》也報導摩根大亨正在測試區塊鏈平台，以向加拿大國家銀行和其他大型公司發行金融工具，目的是精簡內部銀行業務流程。摩根大亨也在 2 年前製定了一個名為「Quorum」的區塊鏈平台，目標也相似。

去年 9 月，Dimon 譴責比特幣是一種「欺詐行為」，他後來後悔說過此話。然而，今年 1 月 Dimon 開始認識到分布式賬本技術的技術潛力後，改變了他的觀點。「區塊鍊是真實的」，他說，但承認他「對這個主題不感興趣」。