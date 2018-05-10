路透調查：長期趨勢不利 美元走強是短暫地 仍看好歐元

路透社調查顯示，外匯策略師認為美國的經濟強度以及提升的利率，將不會支撐美元太久，預計再 3 個月左右，美元這波走強的趨勢將退卻，而策略師看好歐元有機會在一年內從目前水平攀升 7%。

根據 Factset 數據，美元指數在 2018 年前 3 個月下跌 2.1%，但近期一改疲弱狀態，自 4 月中旬以來，已飆升 3% 以上，為 2016 年 11 月以來最大的單月漲幅，週三 (9 日) 美元指數小幅下滑收在 93.01。

美元指數下滑 0.03%

但在 5 月 3 日至 9 日，路透社針對 60 多位外匯策略師的調查顯示，美元預計在一年內將走弱，策略師預測歐元在 1 年內會上漲至 1 歐元兌換 1.27 美元，比周三的 1.1855 美元上漲近 7％。

9 日歐元兌美元的匯率

ING 集團的外匯策略師 Viraj Patel 指出：「分析這波支撐美元走勢的 3 大關鍵因素，以及他們的不長久性，我們認為美元沒有太多的上行空間。我們今年夏季，溫和地提升對美元的預測，但我們相信，從今年年底到 2019 年，結構性的力量將使美元下滑至比目前交易水平更低的位置。」

在 66 位回覆者中，有超過 2/3 的外匯策略師認為，最近美元的復甦不會持續超過 3 個月，而其中 20％的人預計它將會在 1 個月內結束。

而另外一個問題的回覆顯示，55 位策略師中，有超過 60% 的人認為，在未來 3 個月美元面臨的預測風險將偏向上漲。與去年年初路透調查發現的結果一致，策略師再度預測美元兌大多數主要貨幣將在未來一年下跌。

策略師的看法顯示，這波美元上漲可能是由於投機者空單回補所驅動，據上週末路透社估算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，最近一週投機客持有的美元淨空單部位降至 7 週低位。

美國的經濟數據基本上是正面的，加強了聯準會將進一步升息的觀點，預計 6 月時，聯邦基金利率將上調 25 個基點。

同一時間，歐元區和英國經濟體正在冷卻。根據路透社的另一項調查顯示，幾乎所有的經濟學家皆預期，英國央行要等到 8 月才會進行升息。因美元持續走強，英鎊兌美元週二跌至 4 個月以來的新低點，儘管如此，策略師認為英鎊近期的下跌將會是短暫的，預計未來一年該貨幣會呈現反彈走勢。

BBVA 外匯策略師 Roberto Cobo Garcia 寫道：「長期風險仍傾向於美元將走跌，美國經濟週期日趨成熟，財政數字失衡，政治環境與美國的外交政策風險，都將成為美元疲弱的趨勢。」