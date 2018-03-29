昂寶-KY股價衝高 認購權證爆量擠進前5大

2018 年 Type-C 商機引爆，加上手機導入快充 IC、電視品牌客戶擴大拉貨，類比 IC 廠昂寶 - KY(4947-TW) 可望受惠，法人看好昂寶今年獲利挑戰倍增，股價爆量勁揚，開盤不到一小時，成交量已超過昨天總量，最高價來到 324 元，漲幅超過 6%，股價創近 4 年新高，也吸引多頭搶進認購權證，認購成交金額擠進前 5 名。

昂寶 - KY 去年全年合併營收 42.48 億元、年增 16.1％，歸屬母公司淨利達 7.96 億元，相較前年成長 6.41％，每股淨利 14.3 元，營收及獲利雙創歷史新高。

昂寶 - KY 今年成長動能主要有三，包括手機快充、USB-PD 與 Type-C，以及電視用電源管理晶片，今年這三大產線出貨均能較去年雙位數成長。

手機快充部分，昂寶 - KY 已經握有華為、小米及 OPPO 等客戶訂單，隨新款機種開始逐步出貨，出貨量也將持續走揚。儘管全球的研調機構都認為今年智慧手機成長幅度有限，但昂寶 - KY 的滲透率可望持續拉高。

USB-PD 與 Type-C 部分，昂寶 - KY 已握有美系與陸系 NB 廠訂單。以去年上半年昂寶 USB-PD 晶片營收占比僅 3% 至 5%，今年上半年營收占比將拉高至 10% 至 15%，呈現倍數成長。

最後，電視用電源管理晶片部分，昂寶 - KY 已經攻入中國大陸數家電視品牌廠，而昂寶 - KY 的電源管理晶片也從先前的電源輸入端，擴大到 LED 驅動 IC、音訊管理源上，連帶單一機種數量也自 1 顆擴大到 3-4 顆。

法人認為，昂寶 - KY 今年在三大產品線出貨皆可望雙位數成長帶動下，營收及獲利不僅有機會改寫歷史新高，獲利相較去年更可望力拚雙倍成長。

若投資人看好昂寶後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：昂寶富邦 77 購 01 (734231-TW)、昂寶元富 77 購 02 (734547-TW)、昂寶群益 76 購 02 (733922-TW) 等。