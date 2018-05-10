可進軍免入息證明網貸市場 香港銀行業者：生意機會來了

香港金管局昨 (9) 日針對其金融科技 7 招中的「銀行易」，就個人貸款業務的信用風險管理向銀行發出新指引，容許銀行推出免個人客戶入息證明的網貸服務，但總額須設限，最多為銀行資本基礎的 10%，且貸款額應少於一般傳統私人貸款，令銀行可殺入免入息證明的網貸市場。

《星島日報》報導，在金管局的新指引下，銀行可在其個人貸款組合中劃分出一部分作為「新私人貸款組合」，在審批貸款時毋須硬性遵循傳統的個人貸款審批方法，收集客戶的入息證明，以評估他們的還款能力，而可以應用金融科技，採用新型信用風險管理手法，例如透過大數據和行為模式分析，審批和管理個人貸款業務相關的信用風險。

為確保相關風險得到妥善管理，金管局規定銀行須為「新私人貸款組合」設置上限，總額不應超過資本基礎的 10%。

在起始階段，貸款額亦應較一般個人貸款產品為低。金管局會在適當時候評估新型信用風險管理手法的成效，研究新安排下一步的適用範圍。而該局會根據類似模式考慮銀行所提出將現時新信貸風險管理方法應用於初創等小企的建議。

金管局副總裁阮國恒表示，新指引可以讓銀行在個人貸款業務上更靈活創新及更多應用金融科技，以提升客戶的數碼銀行體驗，這也是銀行監管手法上的重要發展。

香港銀行公會對新指引表示歡迎；中銀香港 (2388-HK)、渣打香港 (2888-HK)、恒生 (0011-HK)、匯豐、信銀國際等業者表示，會積極研究指引內容，以簡化相關服務流程。

銀行受惠新指引可進軍免入息證明的網貸市場，一名業界人士坦言，銀行可因此多了生意機會。

有從事網貸的財務公司指，由於大家客路不同，加上銀行始終有資本的限制及偏好低風險客戶，故銀行加入戰場影響不大。

此外，網貸公司 WeLab 創辦人龍沛智表示，以其香港 WeLend 5 年來的營運經驗，已證明創新科技絕對能有效提升信貸風險管理。不過，由於傳統銀行固有的資訊科技架構，故相信它們採納創新科技的應用過程中，與金融科技公司合作可能較它們自行研發會有更大優勢。他期待與銀行分享有關經驗和合作。