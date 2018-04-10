廣華-KY首季淡季不淡 營收創同期新高

廣華 - KY(1338) 自結 3 月合併營收為 7.14 億元，較上月成長 39.1%，與去年同期微增 0.76%；累計首季合併營收為 19.83 億元，較去年同期成長 9.76%，創歷史同期新高的記錄。廣華 - KY 表示，首季雖進入汽車產業傳統淡季，但受惠於旗下汽車內飾件包括轉印件、塗裝件等保持良好的出貨成長貢獻，帶動單季整體營收仍順利改寫歷史同期新高。廣華 - KY 持續加速導入產線自動化設備、強化產品研發能力及材料自主性、優化客戶及產品結構組合等，可望效益發酵有機會帶動毛利率與獲利能力持續精進。



廣華 - KY 觀察，三大日系車廠銷售結構有改變的態勢，近期本田旗下 CR-V 車款因 1.5T 渦輪車型有機油液位升高異常的問題，致使首季在中國新車銷量表現較去年同期略減 2.3%，但因主力車種雅閣 (Accord) 第一季在中國銷量卻有兩成以上的年增率表現，預期未來銷量影響可望逐漸縮小。



廣華 - KY 指出，另兩大日系車廠豐田、日產今年首季銷量仍維持增長，分別較去年同期成長 8.7%、6.9%，因此對於廣華 - KY 而言，雖本田有短期銷量減緩發生，但由於其他包含兩大日系及自主品牌等品牌車廠訂單穩定增加挹注，是公司第一季整體營收仍繳出改寫歷史同期新高優異表現的關鍵。



展望第二季，廣華 - KY 指出，受惠品牌車廠加速新車應用內飾件朝向豪華化、輕量化發展的趨勢明確，提供廣華 - KY 旗下不同表面加飾工法的汽車內飾件產品良好的銷售環境，日前廣華 - KY 不僅積極投入輕量化及環保等的工藝技術進程，並強化完整的垂直及水平整合製程的競爭優勢，不僅藉以滿足客戶一站式解決不同表面加飾工藝的需求，亦期能切入與更多新訂單與新車款合作的機會，帶動各生產基地的產能利用率保持一定水準之上。



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