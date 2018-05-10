鮮食新品吸睛 統一超4月合併營業額年增一成

統一超 (2912)4 月合併營業額 197.06 億元，較去年同期增加 10.67%，累計合併營收為 786.54 億元，較去年同期成長 11.08%。轉投資事業部分，海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 目前店數已達 2,350 店，較去年同期增加 297 店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長近 10%；而康是美持續搶攻換季商機，針對眼部過敏保健、春季彩妝等需求提出各種生活提案，業績較去年同期成長近 5%。



7-ELEVEN 本業部分表現亮眼，因應氣溫逐漸攀升，推出麵食、燴飯、飯糰、沙拉等超過 10 款夏季鮮食新品，主打高價值感食材、專門店等級口味，其中去年超受歡迎的冷烏龍麵，今年再推出全新口味「京都豆皮冷烏龍麵」，麵體為日本技術指導，使用日本進口鰹魚及柚子醬汁，清爽開胃，上市不到二周熱銷超過 20 萬份，多樣化新品上市帶動相關業績成長近 20%。



此外，7-ELEVEN「好茶時光」主題活動，精選近 40 款國內外暢銷商品，跨足糖果、巧克力、餅乾、飲料等商品結構，並發揮國際採購實力，獨家引進與伊藤園獨家開發的「匠茶鹿兒島抹茶入綠茶」、將抹茶凍甜點搖一搖就能變飲料的「POKKA 宇治抹茶凍飲」、還有專為台灣 7-ELEVEN 開發的「韓國 X-5 抹茶巧克力風味餅乾」等進口夯品，最高帶動相關業績成長近 10%。



緊接著進入 5 月，7-ELEVEN 持續掌握夏季飲食、換季需求及端午節等節令商機，再推出吃、喝、穿、用等多樣化的生活提案與新品，滿足國人日常所需。

