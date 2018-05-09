統一超第一季EPS 2.44元 加盟分潤增加 加盟續約率達九成

統一超 (2912) 公佈 2018 年第一季合併營收為 589.5 億元，較去年同期成長 11.2%，合併稅前淨利達 39.6 億元，較去年同期成長約 9.5%，歸屬於母公司稅後淨利 25.4 億元，較去年同期衰退 7.44%，EPS 2.44 元。台灣 7-ELEVEN、統一速達、博客來、菲律賓 7-ELEVEN 等獲利成長，帶動統一超稅前淨利的成長，而歸屬於母公司稅後淨利為 25.4 億元，主要因稅率調整而增加遞延所得稅負債的一次性影響，因此較去年同期有差異。



在本業部分，台灣 7-ELEVEN 今年初新增加盟分潤比例 0.5% 及營運補貼，加盟續約率達九成，加上鮮食基本功升級，朝新製程、新素材、新定位、新設備與新結構等五大新元素精進，提供高價值、安心美味的商品，帶動營收較去年同期成長。



轉投資事業部分，菲律賓 7-ELEVEN 持續進入新區域展店，店數第一季已達 2,329 店，加上現煮咖啡「City Blends」需求提升及鮮食商品推陳出新，整體業績成長近 16%；康是美則目前店數達 400 間，主要成長動能為新開店與店質整新。



而接下來邁入第二季，台灣 7-ELEVEN 將持續針對端午節、換季及暑假等商機推出多元化的生活提案，滿足與創造國人的生活所需。

