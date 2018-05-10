3個月大限將至存量養老概念基金陸續改名

養老目標基金漸行漸近，此前名字中帶有“養老”字樣的部分存量基金紛紛開始更名，去掉“養老”二字。

5月10日，華夏基金發布公告，決定自5月10日起，將旗下“華夏永福養老理財混合型證券投資基金”的名稱修訂為“華夏永福混合型證券投資基金”，基金簡稱修訂為“華夏永福混合”，基金代碼保持不變。

本周以來陸續更名的養老主題基金還有不少。

昨日，寶盈基金旗下“寶盈祥瑞養老混合”、“寶盈祥泰養老混合”同時發布公告稱，基金名稱分别變更為“寶盈祥瑞混合”、“寶盈祥泰混合”，併相應修改基金合同和託管協議。

華安基金也在昨日發布公告稱，自5月9日起，“華安添頤養老混合發起式基金”更名為“華安添頤混合型發起式基金”。

今年2月11日發布的《養老目標證券投資基金指引(試行)》要求，在該指引實施後，基金名稱中已經包含“養老”字樣的公募基金，不符合本指引要求的，基金管理人應當在3個月内履行程序修改基金名稱，“養老”産業投資主題基金除外。

對比指引要求可知，華夏永福養老、寶盈祥瑞養老、寶盈祥泰養老及華安添頤養老均是偏債混合基金，以絕對收益投資理念打造符合養老需求的低風險投資特徵，併非養老産業主題基金，因此隻能更名。

一家也有存量養老基金的基金公司人士稱，該公司之前發行的主打絕對收益策略的養老基金更名流程也已經上報證監會，5月份應該能完成基金改名。

距離指引要求的最後期限日不到10個工作日，預計其他相關基金也會陸續更名，去掉“養老”二字。

來源：證券時報網

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