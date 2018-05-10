施羅德:美國股市更令人擔憂的是經濟增長下行風險

施羅德環球多元化資產投資主管Johanna Kyrklund表示，若美國經濟繼續於第二季度保持增長，由市場低位至高位計算，本輪經濟的增長將會達到及超越目前歷史上第二長的增長記錄 （由1961年至1969年期間的106個月）。這些數據會很自然地引起關於本輪週期將會持續多久的問題；因此，正密切關注美國經濟增長的「關鍵數據」，並高度警惕任何經濟放緩的跡象。

這對於投資者來說非常重要，因為美國股市在這輪始於2009年的牛市中一直表現領先。施羅德並更新了多項正在關注的指標：

1. 該行週期性模型繼續顯示美國經濟週期正處於「擴張」階段，這通常對市場仍然有利。

2. 雖然聯儲局繼續加息，但這並未超出投資者預期。10年期美國國債孳息率仍低於3%，這對於美國股市估值的可持續性至關重要。除此之外，雖然近期的通脹指標持續上升，但仍符合預測，從而降低聯儲局被迫於短期內加快加息週期的風險。目前而言，流動性過快緊縮的風險並不明顯。

3. 美國孳息曲線的形狀維持穩定，並未顯示目前存在經濟衰退的風險。

4. 美元維持疲弱，而這為環球流動性及新興市場持倉帶來支持。

貿易戰或明智策略？

「貿易戰」言論是2018年的主要事件。由於美國宣佈計劃對中國商品征收進口關稅，該行認為這是美國政府方面的談判策略之一，因其已迅速就早前頒佈的鋼鐵關稅對部份國家提供豁免，而且在對那些容易引起美國消費者注意的商品征稅方面採取非常謹慎的態度。

這些舉動顯示貿易戰並非美國的最終目的。相反，美國很可能會與中國達成協議，以作為今年11月份中期選舉的勝利籌碼。

如果各方持續轉向保護主義立場，該行認為這將對經濟增長預期帶來挑戰，因為貿易增長是去年全球經濟增長的主要動力。該行對保護主義造成通脹結果的憂慮較低，因為認為相關影響將會滯後及較為複雜。事實上，更普遍而言，他更擔憂的仍然是經濟增長可能會下跌，而不是通脹上升。

總而言之，該行已經明確意識到目前正處於經濟週期的後期階段，而市場價格走勢已印證他們的許多觀點：美國及新興市場股市已表現領先，美元已經走弱，而日圓及新興市場貨幣已經走強。

該行認為不能過於樂觀，所以在整個投資組合中增加了多元化資產的配置。指標顯示投資市場依然利好，但較高的估值令投資者卻步。該行已通過配置盡量減低投資組合風險。

另一方面，由於Facebook近期的風波，科技行業最近亦受到政治審查方面的壓力。在加息環境下，由於擔憂估值偏高，科技行業並非該行關注的重點。近期市場擔憂監管部門將會加強審查，這實際上印證該行對估值的憂慮。

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