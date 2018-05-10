高毛利產品比重升 IET-KY首季毛利率暴衝 EPS倍增達1.09元

英特磊 IET-KY(4971) 公布第一季財報亮眼，在汽車防撞雷達 ADAS 晶片、國防相關應用及銻化鎵紅外線等驅動下，儘管營收較去年小降，毛利率卻逆勢衝高至 47.46%，大增超過 15 個百分點，推波獲利大增 123%，EPS 為 1.09 元。不過，受到客戶庫存調整及匯率的影響，4 月營收為 4885 萬元，年減 26.85%，累計 1~4 月營收 2.4 億元，較去年同期衰退 8.45%。法人表示，雖然在整體營收上受主要客戶庫存調整影響尚未走揚，但整體市場狀況長期看好，影響的出貨有機會在近期回沖，且高毛利產品比重也有明顯成長的趨勢，全年獲利成長值得關注。



第一季合併營收為 1.91 億元，較去年同期衰退 1.5%，主要係應用於光接收器 PIN/APD 方面的磷化銦，因主要客戶進行庫存調整，加上美國制裁中國中興通信影響，庫存調整預計延續至 Q2 部分月份。



不過，砷化鎵汽車防撞雷達 ADAS 晶片與國防相關應用產品，以及銻化鎵紅外線相關產品均為高毛利產品，出貨力道暢旺。第一季砷化鎵占 62.6%，磷化銦占 21.1%，銻化鎵及其他占 16.3%，也推升整體毛利率大幅提升至 47.46%，較去年同期的 31.64% 大增超過 15 個百分點，加上美國政府調降企業所得稅，稅後淨利 3938 萬元，EPS 為 1.09 元，均較去年同期成長超過一倍。



英特磊總經理高永中表示，公司在短中期目標將聚焦於 VCSEL/PIN/APD 磊晶片用於 3D 感測與資料中心，長期目標則聚焦 5G 相關產品。VCSEL 磊晶片客戶數已增加 50%，生產團隊擴編，機台增加，並已導入量產模式。在磷化銦部分，則是積極研發生物辨識磷化銦雷射磊晶片，並配合新廠產能開出，加速 PIN/APD，5G HBT 等潛力產品交貨。



銻化鎵則正積極研發先進生物光電檢測磊晶片，爭取國防大廠商用訂單及研發銻化鎵 PIN；此外，2~5 吋銻化鎵基板已導入常規產品銷售，以因應持續成長的市場需求。在 MBE 硬體構件方面，MBE 構件訂單增加，將可挹注營收。

