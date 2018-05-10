詩肯旗下詩肯居家雙位數展店 帶動Q1獲利創近三年同期新高

詩肯 (6195) 今年第一季稅後淨利達 0.6 億元、每股稅後盈餘(EPS)1.36 元，分別較去年同期明顯成長 25.62%、21.43%，創近三年同期新高。詩肯 2018 年第一季毛利率及營業利益率分別達 56.48%、15.64%，較去年同期的 54.45%、12.95% 成長。



2018 年第一季旗下門市數量提升至 117 家，其中，隨著「詩肯居家」品牌近年來持續採取雙位數展店步伐，帶動「詩肯居家」品牌營收比重，較去年同期的 15.67%，明顯成長至 20.55%。



詩肯同時公布 2018 年 4 月合併營收數字，為新台幣 1.2 億元，雖然將適逢 5 月報稅旺季，影響消費者汰換傢俱需求，但受惠旗下雙品牌門市持續擴張、以及「詩肯居家」與「詩肯柚木」品牌單店月營收同步攀升，累計 2018 年 1 至 4 月合併營收為 5.89 億元，亦較去年同期增加 5.62%。



展望 2018 年第二季，詩肯表示，將保持門市結構優化與維持雙位數展店策略，以及透過大數據管理分析持續推出新品設計，以期詩肯在雙品牌效益帶動下持續創造業績的成長挹注。



另一方面，亦持續強化旗下「詩肯柚木」與「詩肯居家」雙品牌網路宣傳力道，以擴大不同年齡消費族群，提升詩肯集團在台灣整體傢俱市場占有率的表現，創造公司整體營運的良好成長動能。

