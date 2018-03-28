IET-KY去年EPS達3.56元 今年毛利率、獲利續看增

三五族磊晶廠 IET-KY(4971) 公布去年財報，稅後淨利 1.28 億元，EPS 達 3.56 元，表現亮眼，董事會已決議，每股將配現金股利 2 元，現金殖息率 2.2%。已公布的今年前 2 月累計營收 1.32 億元，雖僅較前一年小增率 1.39%，但隨 3D 感測相關元件的占比提升，今年毛利率續看增，今年獲利可望維持正成長。IET-KY 公布 2017 年合併營收 8.79 億元，雖較前一年微幅下滑，但隨高毛利率的 3D 感測相關元件等占比提升，毛利率提升 3 個百分點至 36.97%，稅後淨利 1.28 億元，EPS 達 3.56 元，董事會已決議，將配發 2 元現金股利，按 27 日收盤價 90.9 元來計算，現金殖息率 2.2%。



根據研調機構統計，2016 年 3D 影像及感測產值約為 13.28 億美元，預估至 2022 年將成長至 90.34 億美元，複合年成長率高達 37.7%。英特磊看準此趨勢，也逐漸將產品比重調整朝高毛利高技術移動，今年前 2 月累計營收 1.32 億元，雖僅較前一年小增率 1.39%，但毛利率可望逆勢攀升。



IET-KY 2 月營收 6300 萬元，年增率 0.5%，不過，出貨的砷化鎵產品中以汽車防撞雷達晶片為主力，面射雷射 (VCSEL) 比例則逐漸增加中。傳統 pHEMT 產品存貨調整，略有調降，磷化銦產品由於資料中心 40G 轉 100G 尚未完全取代，加上大陸光通訊市場還在復甦中，因此磷化銦產品營收略有下滑；銻化鎵及勞務收入則與過往沒有太大的差異。



隨著近年來 ADAS(先進駕駛輔助系統) 的普及，同步也帶動高毛利的汽車防撞雷達晶片出貨。整體而言，1、2 月營收雖未較去年同期增加許多，但由於產品比重朝高毛利高技術移動，有助帶動毛利率提升。法人表示，隨產品比重朝高毛利高技術移動，今年毛利率續看增，今年獲利可望維持正成長。



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