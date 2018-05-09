住建部：堅持房地産市場調控目標不動搖、力度不放松

新華社5月9日消息，記者從住房城鄉建設部了解到，住建部負責人9日就房地産市場調控問題約談了成都、太原兩市政府負責同志。約談強調，要牢固樹立“四個意識”，毫不動搖地堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，堅持房地産市場調控目標不動搖、力度不放松，落實地方調控主體責任，因城因地製宜，精準施策，確保房地産市場平穩健康發展。

約談指出，要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，切實採取有力措施，認真落實穩房價、穩租金的調控目標;要加快製定住房發展規劃，有針對性地增加有效供給，抓緊調整土地和住房供應結構，大力發展中小套型普通住房;加強資金管控，有效降低金融槓桿，防範市場風險;大力整頓規範市場秩序，加強預期管理和輿論引導，遏製投機炒作，支持和滿足群眾剛性居住需求。

成都、太原兩市政府負責同志錶示，將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，切實履行好地方政府房地産市場調控主體責任，立即採取有力措施，確保市場穩定。

這次約談再次強調，堅持房地産調控目標不動搖、力度不放松。這是繼全國兩會“部長通道”後，住房城鄉建設部再一次錶明堅決的態度。

據了解，“五一”前住房城鄉建設部還約談了西安、海口、三亞、長春、哈爾濱、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山等10個城市政府負責同志。

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