電信卯力搶客 紅色版i8預約熱 台灣之星：逾7成消費者選大尺寸

iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED 將上市，五大電信卯力搶客，紛紛展開預約登記先鞏固客源，台灣之星今 (11) 日指出，截至上午 11 時，超過 7 成的消費者選擇紅色特別版 iPhone 8 Plus，其中又以 64GB 機型的預約數最多。

台灣之星表示，自昨日晚間 20 時 30 分開放登記以來，活動網站瞬間湧入大量人潮，登記踴躍，較平日流量增加 5 倍；根據官網統計資料顯示，兩款機型中，目前以大尺寸的 iPhone 8 Plus 預約較多。

iPhone 8/8Plus 紅色特別版 (PRODUCT)RED 各有 64GB、256GB 兩種規格，蘋果台灣官網指出，11 年來與 (RED) 合作，支持各項對抗 HIV 病毒／愛滋病計畫，包括提供諮詢、檢測與葯物治療，防止母親體內的 HIV 病毒感染尚未出生的胎兒；透過銷售 (RED) 產品，至今已募集超過 1.6 億美元；每筆 (RED) 購買都直接幫助 The Global Fund 基金對抗愛滋病。

iPhone 8 紅色特別版 (PRODUCT)RED 開放預購，包括台灣大 (3045-TW)、遠傳、台灣之星已從昨晚開放預約，中華電 (2412-TW) 則是中午開放預約，亞太電 (3682-TW) 預計 4 月 17 日直接開賣。