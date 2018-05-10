中興、華為殷鑑 香港通訊局：營運商需尋求多1個供應商

香港將於 2019 年起進入 5G 流動通訊時代。通訊事務副總監 (電訊) 梁仲賢昨 (9) 日表示，他們預計香港最快可在 2019 年 4 月推出 26/28 吉赫頻帶的 5G 服務。

對利用 26/28 吉赫頻供 5G 服務的意向需求，比該頻帶內供應的 4.1 吉赫少並不應到出奇，因此是否要拍賣該段頻帶的頻譜仍需要再考慮。

香港《明報》報導，梁仲賢指出，26/28 吉赫的 5G 的基站覆蓋範圍較小，需較多基站配合，較適合商業活動頻繁地區、會展、機場及大型購物中心，同時或受天雨影響。3.5 吉赫 5G 的基站覆蓋較廣，運作上與 2G、3G 及 4G 流動服務相若。

他表示，3.5 吉赫頻帶內的頻譜有望最快在 2020 年 4 月 1 日使用，並在 5 年內覆蓋全港不少於 5 成人口，不過該頻帶涉衛星運作，因此未能在設有大型衛星站的赤柱、大埔工業村及將軍澳工業村使用，前述地區的 26/28 吉赫 5G 運作則不受影響。

梁仲賢預計，5G 服務初期非全面覆蓋，因此要結合 4G 網絡的非獨立基站網絡配合。不排除市民日後增加使用 5G 數據而多付費，但估計最終會因單位成本降低及業界競爭而受惠。

因應 5G 設備供應商中興通訊 (0763-HK) 及華為捲入美國禁令風波，梁仲賢指，他們有提醒營運商尋求多過 1 個供應商，萬一有供應鏈受影響，仍有另一選擇可替代。