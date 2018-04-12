台灣之星Q1總用戶數205萬 年增21% 連15個月攜碼冠軍

台灣之星今 (12) 日公告截至 3 月底總用戶數 205 萬，年增 21%，是市場唯一連續 43 個月攜碼淨流入的電信業者，連續 15 個月穩坐攜碼冠軍，3 月總營收 11.9 億元，年增 21%，累計第 1 季總營收 34.3 億元，年增率 19%。

台灣之星總經理賴弦五表示，第 1 季總營收及行動服務營收都保持雙位數高成長，除因積極佈建基站、精進上網和語音使用品質，帶動 4G 行動用戶數持續增加外，全面數位化推動多年，用戶在數位平台及相關服務的申辦量逐年攀升，也帶動整體加值服務第 1 季營收年增率高達 62%。

台灣之星指出，截至今年 3 月底，4G 基站台數量總計已達 11093 座，年增 82%，顯著超前 21% 的用戶數年增率，除大幅提升 4G 上網容量及速度外，同時也積極在全台偏鄉、山區及沿海地帶增設 U900 基地台，強化偏遠山區 (包含台三線以東、台九線以西之中央山脈區) 及離島地區 (包含金門、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼等) 更綿密的語音涵蓋。

台灣之星表示，目前用戶使用數位化服務比例已有顯著提高，每月各式數位化服務平台的使用數量、頻次及回流率都有逐漸上升的趨勢，今年第 1 季加值服務營收年增率 62%，創下新高，截至今年 3 月底，選擇使用電子帳單的用戶比例高達 58%；網路門市線上申辦量占總申辦量 15%，且總量持續增加中。

另外，官方網站每月不重複訪客數已突破 200 萬大關，有註冊的用戶占超過一半以上；台灣之星官方 APP 下載數達 86 萬人次，每月活躍用戶高達 51 萬，4 月台灣之星官方 APP 從全球 52 個國家、超過 1000 件報名互動式作品中脫穎而出，獲得美國 2017 Horizon Interactive Awards — Mobile Apps：Business 金獎。