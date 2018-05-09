中國銀行業理財業務監管辦法將很快出台 投非標限額或調整--消息

中國大資管行業指導意見落地已一周有余，兩位了解情況的消息人士透露，由銀保監會制定的配套細則《銀行理財業務監管辦法》將很快出台，進一步明確過渡期新老劃斷及資管產品投資非標限額等問題；各家銀行正制定整改方案，將有序壓縮遞減非標存量規模，並按季度考核。

他們並表示，資管新規發布後，金融監管部門日前再次聽取了部分機構的意見，明確表態為接續存量產品所投資的未到期資產而發行的與存量產品形式一致的產品是老產品，可以是預期收益性產品；但新資產必須由合規的新發行產品對接，必須為凈值型產品。

「新規可能會對理財資金投資非標限額進行調整。非標減量帶來的信用風險監管也有擔心，但過渡期後回表應該問題不大。」一位消息人士稱。

關於規範金融機構資產管理業務的指導意見明確，金融機構可以發行資產管理產品並投資於非標準化債權類資產，但應當遵守金融監督管理部門制定的有關限額管理、流動性管理等監管標準。意見並將過渡期延長至2020年底，給予金融機構充足的調整和轉型時間。

根據此前的規定，理財產品投資非標準化債權資產的余額，在任何時點均不得超過理財產品余額的35%或者商業銀行上報告披露總資產的4%。

資管新規明確貨幣基金的管理規定不變，但這是否意味著銀行也可以創設類貨幣基金產品並使用成本法估值，仍是一個未知數。對此，消息人士表示，銀行希望使用成本法估值，但監管官員並沒有明確表態，攤余成本法仍存在隱性剛兌的可能。

路透已就上述消息聯系銀保監會，但暫未獲得其回覆。

央行數據顯示，截至2017年末，不考慮交叉持有因素，中國資管行業總規模已達百萬億元。其中，銀行表外理財產品資金余額為22.2萬億元人民幣。

(路透上海/北京5月9日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)