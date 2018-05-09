中國今年將通過結構性減稅支持實體經濟 加強對制造業金融支持--發改委

中國國家發展改革委周三發布通知，就今年降成本重點工作做出安排，提出今年通過結構性減稅支持實體經濟發展，優化調整增值稅稅率，加強和改進對制造業的金融支持和服務，加強對制造業科技創新和技術改造升級的中長期金融支持。

發改委網站刊登「關於做好2018年降成本重點工作的通知」，表示確保完成三年左右使實體經濟企業綜合成本合理下降，盈利能力較為明顯增強的目標任務。

通知要求，今年統籌推進增值稅改革，優化調整增值稅稅率，落實支持創業創新的稅收優惠政策，落實對中小微企業、科技型企業的稅收優惠政策，下調部分產品進口關稅。

在合理降低融資成本方面，通知提出，鼓勵金融機構堅持區別對待、有扶有控原則，不斷優化金融支持方向和結構，在風險可控、商業可持續原則下，著力加強對制造業科技創新和技術改造升級的中長期金融支持，合理安排融資利率、授信期限和還款方式。

引導金融機構積極開發符合企業資金需求特點的流動資金貸款產品，鼓勵有條件的依法合規開展「應收賬款融資」及「年審制」等合理金融創新。

落實好對普惠金融領域貸款達到一定標準的金融機構的定向降準政策，持續推進中小微企業信用體系建設，積極運用信貸政策支持再貸款、再貼現等工具，引導金融機構加大對小微企業的支持力度。

繼續推進多層次資本市場建設，提高直接融資比重。積極支持符合條件的企業通過資本市場進行股權融資。進一步簡化中小企業股份轉讓許可，完善融資制度安排，創新融資品種和服務。

繼續推動債券市場創新發展，增強服務實體經濟能力。進一步完善和細化全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策，在有效防範外債風險的前提下，繼續拓寬境內企業融資渠道。不斷優化和完善人民幣跨境業務政策，引導企業在對外貿易及相關投融資活動中使用人民幣進行計價結算。

在有效降低用能用地成本上，深化電力、天然氣價格改革。繼續開展電力市場化交易；指導地方研究出台長期租賃、先租後讓、租讓結合等方式供應土地的實施細則，加快政策落地。對省(區、市)層面統籌推進的重大項目，優先保障用地計劃，加快用地審查報批，提高用地配置效率。

(路透北京5月9日)

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