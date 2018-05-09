【華冠投顧】過關斬將先收月線挑戰季線

藍慶賜 分析師

大盤先是突破月線後震盪洗盤，收盤站回 10703 點，讓 W 底型態更加穩固，持續往上反彈挑戰季線。觀察 30 分鐘 K 線，多方突破 W 頸線後先回測頸線，回檔不破頸線則往上挑戰 10831 壓力的力道會更強。

被動元件休息一天後再度轉強，(3026)禾伸堂、(2478)大毅、(6173)信昌電大漲，被動元件持續吸金惟持人氣。另外離岸風電族群在遴選公佈都大幅修正，回檔至半年線 (3708) 上緯投控或季線 (2013) 中鋼構尋求支撐，今天是在跌深後第一天反彈，離岸風電是否有 520 行情仍需持續觀察。

外傳蘋果將在未來推出的 iPhone 手機搭載 3 顆攝像鏡頭，預定 2019 年上市。這項傳言日前獲得來自蘋果供應鏈分析師的證實。元大證券分析師 Jeff Pu 表示，蘋果將於 2019 下半年推出配備 3 枚主攝像頭的智能手機，搭載 1200 萬像素及光學穩定器。另外華為（ Huawei ）首開先例推出 3 鏡頭手機 P20 Pro，未來其它手機廠商也將相繼跟進。鏡頭相關公司有 (3008) 大立光、(3019)亞光、(3019)先進光、(3406)玉晶光、(3428)光耀科、(3630)新鉅科、(6209)今國光。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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