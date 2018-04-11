貿易事業帶動 特力第一季營收103.5億元 年增6.5%

特力 (2908)3 月合併營收為新台幣 32.2 億元，年增 1.4%，第一季累計合併營收為 103.5 億元，年增 6.5%。其中，貿易事業 3 月份合併營收為新台幣 15.1 億元，年減 5.6%；1 至 3 月累計合併營收 50 億元，年增 16.2%。3 月業績衰退主要受匯率影響，傳統貿易及採購代理出貨金額分別較去年同期衰退 5.4% 及 5.3%，但以美元計算則分別成長 0.4% 及 0.5%。



台灣零售 3 月合併營收為新台幣 13.1 億元，年增 3.4%；1 至 3 月累計合併營收為 44 億元，年減 1.1%。



春節過後市場消費力道偏弱，但今年農曆春節時間較晚，3 月份業績對比去年同期各通路均有成長；不過，在大環境影響下，第一季累計營收仍呈現小幅衰退。



電商 3 月銷售金額持續成長，年增 24.4%，第一季累計銷售金額年增達 39.1%。



和樂中國 3 月營收為新台幣 1.82 億元，年減 16.5%；1 至 3 月累計合併營收為 6 億元，年減 20.3%。營收較去年同期減少主要仍受到閉店縮減營運規模因素影響。截至 3 月底為止，特力屋及和樂台灣分別有 27 及 24 間實體店面，Crate&Barrel 有 2 間實體店面；和樂中國現有 26 個實體店面，中國較去年同期減少 4 間店。



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