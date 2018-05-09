首季人民幣跨境結算量年增87% 連7年穩居大陸跨境收付二哥

今年第 1 季人民幣跨境收付結算量超過人民幣 3 兆元，年增 87.5%，連續 7 年穩居大陸跨境收付第二大貨幣。

數據顯示，今年第 1 季，人民幣跨境收付金額合計人民幣 3.15 兆元，年增 87.5%，人民幣連續 7 年穩居大陸跨境收付第二大貨幣。

截至 2018 年 3 月末，已有超過 34.9 萬家企業和 386 家銀行開展人民幣跨境業務，全球約 137 個國家 (地區) 的境外銀行在境內開立 5028 個同業往來賬戶。

人民幣的投資貨幣功能持續深化。截至 2018 年 2 月末，共有 652 家境外機構獲准進入銀行間債券市場，入市總投資備案規模約人民幣 2.09 兆元；境外主體持有境內人民幣股票、債券、貸款以及存款等金融資產餘額合計人民幣 4.47 兆元，年增 39.6%。

人民幣亦顯現儲備貨幣功能。2017 年第 4 季，IMF「官方外匯儲備貨幣構成」(COFER) 中報送國持有的人民幣儲備規模為 1128 億美元，季增 4.5%。

據不完全統計，已有 60 個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備。此外，人民銀行與 37 個國家和地區央行或貨幣當局簽署了雙邊本幣互換協議，協議金額超過人民幣 3.3 兆元，互換功能也由原來的維護金融穩定為主延伸到維護金融穩定和便利雙邊貿易投資並重。

對於未來人民幣國際化政策走勢，香港《文匯報》引述中國人民銀行貨幣政策第二司司長霍穎勵表示，將營造有利於人民幣國際使用的政策環境，進一步完善人民幣匯率市場化形成機制，有序實現人民幣資本項目可兌換。

同時持續推進金融市場雙向開放，支持更多境外機構在境內發行人民幣債券，支持境內金融機構和企業境外發行人民幣債券，進一步優化 QFII/RQFII 管理框架，不斷完善「滬港通」、「深港通」和「債券通」，適時推出「滬倫通」，支持符合條件的境外投資者投資內地期貨市場，支持合格境內機構投資者使用人民幣開展境外投資。

此外，人民銀行將持續推進與符合條件的國家或地區開展貨幣合作，支持境外央行將人民幣納入外匯儲備。

霍穎勵並且強調，今後要堅持「本幣優先」的原則，繼續擴大人民幣跨境使用。