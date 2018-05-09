美元指數突破93關口 5月9日人民幣中間價報貶59點

新浪財經訊 5 月 9 日，人民幣中間價報 6.3733，上一交易日中間價報 6.3674，貶值 59 點。

全球匯市

4 月 17 日以來，美元指數拔地而起，從 90 以下迅速漲至 93 附近，突破了 89-90 一線的運行區間。北京時間 5 月 3 日凌晨，美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在 1.5%-1.75% 不變，並發表貨幣政策聲明。美聯儲政策聲明中顯示，美國通脹水平正接近美聯儲 2% 的通脹目標，重申漸進加息，刪除了 “經濟前景有所增強” 的措辭。不過 3 月核心 PCE 同比大增 1.9%，逼近 2% 的目標值，這也使得美聯儲 6 月加息概率逼近 100%。

由於美國經濟數據相較於主要經濟體表現更加強勁，使得市場預計美聯儲將比其他主要央行更快速收緊貨幣政策，因此美國和主要經濟體之間利差擴大，增加了美元的吸引力。另外，美國的經濟數據仍相對強勁。其第二季度 GDP 增速為 2.8%，遠遠高於趨勢水平，成為美元的另一關鍵驅動因素。

外儲微降匯率雙向波動保持基本穩定

央行最新公佈的數據顯示，截至 2018 年 4 月末，我國外匯儲備規模為 31249 億美元，較 3 月末下降 180 億美元，降幅為 0.57%。

外匯局有關負責人解釋，國際金融市場美元指數上漲超過 2%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格回調等多重因素共同作用，外匯儲備規模小幅下降。

上述外匯局負責人表示，今年以來，我國經濟發展開局良好，轉型升級深入推進，質量效益持續提升。人民幣對美元匯率雙向波動並保持基本穩定，匯率預期合理分化，境內外匯市場供求自主平衡。

展望未來，這位負責人認為，我國經濟有條件有能力延續穩中向好態勢。隨著對外開放新格局有序推進，金融市場雙向開放，我國跨境資金仍將保持雙向流動、總體平衡的格局。與此同時，雖然面臨各種不確定性，但全球經濟仍將保持復甦勢頭。國內外因素綜合作用，我國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示：美元匯率和美債收益率的回調引起的估值減少是 4 月外匯儲備規模減少的主要原因。

新聞來源：新浪財經