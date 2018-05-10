紐約匯市─美國退出伊朗核協議 美元指數自四個月高點下滑

美元指數昨日觸及四個月高點後，今日小幅下滑。週二，因川普總統宣布美國退出伊朗核協議，美元上漲。

投資人亦評估美國經濟數據，研判聯準會 (Fed) 是否進一步升息。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌至 93.0540，週二尾盤報 93.112。

歐元清除早場漲幅，下跌至 1.1846 美元，紐約週二尾盤報 1.1864。英鎊上漲至 1.3553 美元，週二尾盤報 1.3546。

週二，川普宣布美國將退出伊朗核協議，並重新對其進行制裁。消息傳出後，美元疲弱。

該決定影響了全球市場。美國原油期貨週三走高，穾破每桶 70 美元。制裁影響伊朗原油出口，為利多。

週四，英國央行將舉行政策會議，為投資人矚目。幾週前，投資人認為英國於 5 月升息已成定局。但因隨後的經濟數據令人失望，升息機率因而改觀。

美國 10 年期債券殖利率上升，並突破 3%，美元兌日元上漲。歐元與英鎊上漲，本週初政局緊張後，投資人有買盤進場。

美國 10 年期債券殖利率約報 3.003%，上漲 4 基點。

美元指數今早再度創新 2018 年高點，而後投資人獲利了結，價位回檔。美國公布 4 月生產者物價指數 (PPI) 較預期疲弱，美元因而走低。

美國 4 月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.1%， 分析師預估為上升 0.3%。