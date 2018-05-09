環球晶首季每股大賺6.36元 後續可望逐季走揚

全球第三大矽晶圓廠環球晶圓 (6488) 受惠於矽晶圓供不應求、報價強勢逐季上漲，今年首季單季每股淨利高達 6.36 元，不單優於市場預期，更創單季獲利新高。展望後續，法人圈預期，拜矽晶圓報價持續上漲可期，環球晶圓訂單可見度達 2020 年，加上協力廠端有八吋新產能逐步開出，為此，今年營收與獲利逐季成長有望。環球晶圓第一季合併營收 139.10 億元，營業毛利 50.29 億元，毛利率為 36.2%，營業利益率為 28.2%，稅後純益率為 20.0%。與去年同期相比，第一季合併營收增加 31.5%，營業毛利增長 137.1%，營業淨利大幅增加 266.7%，歸屬於母公司的稅後淨利更鉅幅成長近 7 倍，單季每股淨利也較去年同期的 0.95 元大幅增加 5.41 元。此外，環球晶圓的財務結構穩健，手中持有現金已大幅超越向銀行借款的負債。綜觀環球晶圓今年首季的營運表現相當亮眼吸睛，單季營收和每股盈餘皆創歷史新猷。



半導體產業市場態勢健康，矽晶圓需求強勁的現象持續延燒，下半年全球矽晶圓市況熱度看好。環球晶圓今年的業績暢旺訂單供不應求，集團海內外各廠的產能滿載，營運績效可望逐季成長。展望未來，環球晶圓的訂單能見度已上看至 2020 年。

