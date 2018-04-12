〈環球晶法說〉徐秀蘭：矽晶圓價格今、明年逐年上漲 訂單已看到2020年

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 今(12)日出席櫃買中心舉行的業績發表會，董事長徐秀蘭指出，今年包含 6、8 與 12 吋矽晶圓價格都將較去年上漲，且漲幅優於去年第 4 季，明年預期價格也將繼續走揚，而目前環球晶訂單能見度已達 2020 年，產能已被預訂逾半，也代表 2019 年前整體營運表現無虞。

徐秀蘭指出，環球晶目前營收比重中，8 吋與 12 吋營收約在 4 成多，8 吋以下則在 2 成內，今年在 8、12 吋出貨與價格上揚帶動下，營收比重將持續增加，下半年 8 吋以下比重會再減少，而 8、12 吋比重將拉升，法人看好此舉有助毛利率表現。

徐秀蘭強調，今年 6、8 與 12 吋矽晶圓價格都將較去年第 4 季上漲，而明年價格也預期會較今年成長，整體矽晶圓每平方英吋價格，預料將穩定走揚，目前環球晶訂單能見度與把握度很高，內部對價格漲幅有清楚看法，不過無法對外公告此數據。

在能見度部分，徐秀蘭指出，目前到 2020 年幾乎已滿載，2018 與 2019 年毫無懸念產能全滿，2020 年則有一半以上產能已經確定訂單狀況，他坦言，目前來看營運基本面沒有問題，主要關鍵在匯率波動，尤其去年第 4 季開始新台幣一路升值到 29 元左右，影響不少業外表現。

徐秀蘭強調，矽晶圓產業現在不是需求問題，是供給端可能會有新加入的廠商，對產業造成影響，但由於產業進入門檻很高，加上投入的回收需要時間，因此現在難以確定產能何時可以舒緩，另外由於矽晶圓需求吃緊，因此公司也謹慎觀察客戶是否重複下單，目前來看沒有太多這樣的情形，下單與產業供需都是健康。