合晶首季獲利年增近17倍 EPS 0.51元 後續展望樂觀

受惠於矽晶圓量價齊揚，矽晶圓供應商合晶 (6182) 今年首季歸屬母公司淨利達 2.4 億元，年增近 17 倍，單季每股淨利 0.51 元；展望後續，公司對營收與獲利的看法均甚為樂觀，尤其在矽晶圓報價仍持續上揚，加上第三季八吋矽晶圓產出增加所賜，下半年表現會明顯的一季比一季好。受惠於矽晶圓售價及產出同步增加，合晶集團第一季合併營收突破 20 億元，達 20.7 億元，單季毛利率 31%，亦續創新高，第一季歸屬母公司淨利達 2.4 億元，基本每股盈餘 0.51 元，相較去年同期，營收成長近四成，歸屬母公司淨利更大幅成長 17 倍，單季每股淨利也是連續 5 季正成長。



合晶提到，今年以來半導體及矽晶圓產業持續復甦，在車用電子及智慧家居等多元應用帶動下，矽晶圓仍是呈現供不應求的狀況，合晶產能利用率持續滿載。今年 3 月份集團抛光片產量更突破 6 吋約當量 100 萬片的重大里程碑，8 吋矽晶圓月產量也正式突破 25 萬片，預計在第三季可以達成 30 萬片的目標。展望下半年，市場對矽晶圓需求持續暢旺，合晶的表現也會一季比一季好。



此外，目前合晶旗下鄭州新廠進度符合預期，土建及機電工程將陸續完工，開始進行設備安裝，預計第三季開始送樣及小量試產，配合楊梅廠、龍潭廠、上海合晶及上海晶盟的去瓶頸化增加產能；而矽晶圓報價穩健上揚，亦有助於大幅提高營收與獲利，產業前景持續樂觀。

