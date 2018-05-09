〈沃旭在地佈局啟動〉市場進程較美國快 台灣成為跨出歐洲市場首站

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 在「2021 年至 2025 年完工併聯」取得 900MW(百萬瓦) 併網容量，該公司全球執行長 Henrik Poulsen 今 (9) 日首度訪台表示，將參與 6 月競價階段，積極取得更多併網容量，而也代表台灣市場進程較美國來得快，有信心台灣能扮演亞洲離岸風電產業領頭羊角色。

針對未取得併網容量的場址，Henrik Poulsen 強調，將參與 6 月的競價程序，有信心取得的併網容量將再增加。

沃旭在全球開發風場的 2 個優先名單為美國與台灣，而上周取得 900MW 容量後，除代表沃旭正式跨出歐洲市場外，其在台灣市場的進程也較美國來得快，Henrik Poulsen 相當有信心，台灣能在亞洲扮演離岸風電產業領頭羊角色。

Henrik Poulsen 表示，對於沃旭獲核配 900MW 深感榮幸，台灣風場自然條件佳，具備水深夠與風速理想等取之不盡、用之不竭的天然資源，面對台灣地震與颱風頻繁，將會在風場設備上做好前期規劃與設計，以因應特殊的地理環境。

沃旭能源申請位於彰化外海離岸 35 至 60 公里處的大彰化離岸風電計畫，包括大彰化西北、東北、西南與東南等 4 案，總裝置容量為 2385.2MW，此次取得併網容量的為大彰化東南與西南計畫，分配容量分別為 605.2MW 與 294.8MW，達到第二序位開發商的 900MW 容量上限。